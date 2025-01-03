¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¼ºÂ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢³«Ëë7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÄ¾¶á7»î¹ç¤Ï1¾¡2Ê¬4ÇÔ¡£12·î21Æü¤ÎÂè18Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï(¡ü1-2)¤ÇÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¼ó°Ì¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2