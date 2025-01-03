¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï2ÆüÉÕ»æÌÌ¤Ç¡¢¹­Åç¤ÇÈïÇú¤·¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿¡Ö¸¶Çú²µ½÷¡×¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢ºßÊÆÈïÇú¼Ô¤Îºû¿¹·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¤¬ºòÇ¯12·î15Æü¡¢À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£