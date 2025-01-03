¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤È1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È°ìÎÝ¼ê¡Ê37¡Ë¤¬Ì¾ÌçµåÃÄ²ÃÆþ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êó¤¸¤¿¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥°¥¢¥¦¥È¤«¤é½Ð¤ÆÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ëè»î¹ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¸À¤¦¡£7ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¡¢4ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¡¢2022