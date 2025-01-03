3Æü～5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAmazon.co.jp¤Î¥»ー¥ë¡ÖAmazon½éÇä¤ê¡×¤Ç¡¢À°È÷ºÑ¤ß¤Î¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ÊÔ½¸Éô¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖiPhone 8¡Ê64GB¡Ë¡×¤Ï1Ëü5560±ß¡¢¡ÖiPhone 12 mini¡Ê128GB¡Ë¡×¤Ï4Ëü2221±ß¡¢¡ÖiPhone 14 Pro¡Ê512GB¡Ë¡×¤Ï12Ëü8585±ß¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢iPad¡ÊÂè6À¤Âå¡Ë¡¢iPad Pro 12.9¥¤¥ó¥Á¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë¡¢iPad Pro 9.7¥¤¥ó¥Á¡ÊÂè1À¤Âå¡Ë¡¢iPad Ai