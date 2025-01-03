³ÑËì±ê¤Ï¡¢³ÑËì¤Ë±ê¾É¤¬À¸¤¸¤ë´ã¤Î¼À´µ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼À´µ¤Ï¡¢´ã¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍý²ò¤È¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢³ÑËì±ê¤Î¾É¾õ¡¦¼ïÎà¡¦¸¶°ø¡¦·ëËì±ê¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£³ÑËì±ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤È¼£ÎÅ¤Î½ÅÍ×À­¤òÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ³ÑËì±ê¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¡© ³ÑËìÆâ¤Î¾åÈé¤Ë½ý¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢ºÙ¶Ý¤ä¥«¥Ó¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ±ê¾É¤¬µ¯