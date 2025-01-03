2025Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Î¹âÎð²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬65ºÐ°Ê¾å¡¢Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°åÎÅ¤ä²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ¯¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¸ý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î²ð¸îÊ¬Ìî¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤ê¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ð¸î¶È³¦¤Ç¤Ï¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢²ð¸î¿¦°÷¼«¤é¤¬Èï¼ÌÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤­¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¼Ò²ñÉôÇôÃ«¿¿Í¥¡Ë¢£²ð¸î¿¦°÷¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¼Ì¿¿¤È¸ÀÍÕ