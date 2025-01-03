RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï3Æü¡¢DF»Ô¸¶Íù²»(19)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¸¶¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤éÂçµÜ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹(COVID-19)¤ÎÍÛÀ­¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿2022Ç¯2·î¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎJ3Í¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£U-18¤äU-19¤Ê¤ÉÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°ïºàDF¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë