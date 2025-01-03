2024Ç¯¤Ï¥¿¥¯¥·ー¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÆ°¤­¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£3·î¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤Ë·¸¤ëÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡×Åù¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¡×¤¬¿·¤¿¤ËºßÎ±»ñ³Ê¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³ÕµÄ·èÄê¡£¾ò·ïÉÕ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢4·î¤Ë¤Ï¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ­¤â²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢12·î¤Ë¤ÏÅÔÆâ°ìÉôÃÏ°è¤ÇÁê¾è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¥¿¥¯¥·ー¤â¹ç¤ï¤»¡¢