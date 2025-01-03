¡ÚAmazon½éÇä¤ê¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î3Æü9»þ～1·î7Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon½éÇä¤ê¡×¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ¥êー¥Àー¡ÖKindle¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î3Æü9»þ¤«¤é1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î»æ¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß½ñ¤­¤Ç¤­¤ë¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤¿10.2¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖKindle Scribe¡×¤ä¡¢Á°¥â¥Ç