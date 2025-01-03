½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¡Ê48¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¤ÇÇ¯±Û¤·¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÃæÃ«¡£¡Ö³§ÍÍ¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È½ñ¤­»Ï¤á¡Öº£Ç¯¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎNHK¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤Ï²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¬¤´ÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È½÷Í¥¡¦²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎÃæÃ«¤È