¡ÚAmazon½éÇä¤ê¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î3Æü9»þ～1·î7Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»ー¥ë¡ÖAmazon½éÇä¤ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¥í¥¸¥¯ー¥ëG¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥²ー¥Þー¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖPRO X¡×¤ä¡¢Ä¶·ÚÎÌ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã