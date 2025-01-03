¡ÚAmazon½éÇä¤ê¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î3Æü9»þ～1·î7Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon½éÇä¤ê¡×¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËLogicool G¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖG560¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î3Æü9»þ¤«¤é1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¼«Æ°Åª¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¸÷¤Î±é½Ð¤ÇË×Æþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÖLIGHTSYNC RGB¡×¤òÅëºÜ¡£USB¡¢3.5mm¥¸