¡ÚAmazon ½éÇä¤ê¡Û 1·î3Æü9»þ～1·î7Æü23»þ59Ê¬ ³«ºÅ ¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊIRobot¡Ë ¥ë¥ó¥Ð i5+ Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»ー¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAmazon ½éÇä¤ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¹¥ÈÍÆ´ï¤Î¥´¥ß¤ò¼«Æ°¤ÇÇÓ½Ð¤·¡¢ºÇÂç1Ç¯´Ö¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¤¤¤é¤º¤ÎÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥ë¥ó¥Ð¡Ö¥ë¥ó¥Ð i5+¡×