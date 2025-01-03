½é·Ø¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¤ò°ú¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤Ó¤­¤ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ò¡Ö¥­¥å¥ó¡Ä¡×¤È¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ­¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¨¤¨¡Ä¡Ù¤ÈÃËÀ­¤òË¨¤¨¤µ¤»¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦°ì²ó°ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È±ýÀ¸ºÝ¤Î°­¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê¤Ê¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20