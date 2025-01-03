¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï2Æü¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Ù¥ì¥¹¡¦¥µ¥ë¥¹¥Õ¥£¥¨¥ë¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍFW¥¢¥ì¥Û¡¦¥µ¥ë¥³(18)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î°ïºà¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ž¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ºòµ¨¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥­¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó