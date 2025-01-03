¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2025Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢ÉüÏ©¤ÎºÇ½é¤Î¶è´Ö»³²¼¤ê¤Î6¶è¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤³¤Î¶è´Ö2°Ì¤ÎÌîÂ¼¾¼Ì´Áª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1¥­¥í¤ò2Ê¬49ÉÃ¤ÇÄÌ²á¡£¤½¤·¤Æ4.5¥­¥í¤ò²á¤®¤Æ²¼¤ê¤ËÆþ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¼Ö¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÂçµ­Ï¿½Ð¤ë¤¾¡¢Âçµ­Ï¿½Ð¤ë¤¾¡£56Ê¬Âæ¤¤¤±¤ë¤«¤é¡×¤ÎÀ¼¤«¤±¡£ÌîÂ¼Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê