¥Ç¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¡ÖXPS¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢Intel¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡ÖCore Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡Ê¥·¥ê¡¼¥º2¡Ë¡×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢13·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¡ÖNew XPS 13¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Lunar LakeÅëºÜ¤ÎºÇ¿·¡ÖNew XPS 13¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥Ç¥ë¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ëÌµÂÌ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¾å¼Á¥Ç¥¶¥¤¥óXPS¥·¥ê¡¼¥º¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤Ä¤Ä