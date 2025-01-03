¿Æ¤¬Æþµï¤¹¤ë²ð¸î»ÜÀßÃµ¤·¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡§¡Ø¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤¿¤Á ²ð¸î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ËÁ°µ­»ö¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆÍÁ³¡¢83ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤Î·îÌî¤Þ¤ë¤µ¤ó¡£¼«Âð¤Ç¤Î²ð¸î¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢Êì¤Î»ÜÀßÆþµï¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþµï¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï1¥«·îÀè¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£º¤¤Ã¤¿·îÌî¤µ¤ó¤ÏÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë