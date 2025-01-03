ÊÑÆ°À­¡ÊVolatility¡Ë¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ­¡ÊUncertainty¡Ë¡¢Ê£»¨À­¡ÊComplexity¡Ë¡¢Û£ËæÀ­¡ÊAmbiguity¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¡ÖVUCA¡×¤Î»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½Âå¡£ÊÑ²½¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¡¢Ì¤Íè¤ÎÍ½Â¬¤¬º¤Æñ¤Ç¡¢Àµ²ò¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ë»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¿ÆÀ¤Âå¤Ï¡¢¤¤¤¤³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤º¡¢¾­Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ØAI¤ËÄÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¡×¤Î°é¤ÆÊý¡Ù¤ÎÉ®¼Ô¡¢ÉÙ±ÊÍºÊå