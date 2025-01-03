»ä¤Ï¥µ¥­¡Ê28¡Ë¡£¸½ºßÉ×¤Î¥¨¥¤¥¿¡Ê28¡Ë¤ÈÀ¸¸å3¤«·î¤Î¥¢¥ª¥È¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÅÔ¿´¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¿Æ¤Ï¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ï¿·´´Àþ¤Ç3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¤¥¿¤ÏÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ­³Ê¡£¤½¤³¤¬¹¥¤­¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¾¯¤·µ¤¤¬¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢»º¸å¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£·ö²Þ¤âÁý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥¨¥¤¥¿¤¬µÁÄï