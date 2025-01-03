¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ï2Æü¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¥Î¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¥Ï¥¦¥×¥È(23)¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥ô¥¡¥¤¥¹¥Ï¥¦¥×¥È¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ž¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥ì¥ë¥ó¥È¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ä¶­¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿