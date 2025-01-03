¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤·¤ë¤³¡ÊÎ³¤¢¤ó¡Ë¡×¡Ê400±ß¡Ë¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯12·î25Æü¸½ºß¡¢X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥¹¤Î¤ª¤·¤ë¤³¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥â¥¹¤ÎÅß¤È¤¤¤¨¤Ð¤ª¤·¤ë¤³¤À¤è¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹µ¤¨ÌÜ¤Ê´Å¤µ Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥¤¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥«¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·