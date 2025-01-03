²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ÎÃËÀ­¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²ÈÂ²¤Î¿©¤òÃ´¤Ã¤Æ¤­¤¿½÷À­¤Ë¤ÏÄ´ÍýÄêÇ¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§buritora¡¿PIXTA¡Ë¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Ï·¸å¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ´ü¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤­¤ËÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤æ¤¯¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¤ß¤Ä¤á¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ö»ëÌî¤ò¹­¤²¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¾õ¶·¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡×¤³¤Î2¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡¢É¾ÏÀ²È¤ÎÈõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡£¸½ºß92