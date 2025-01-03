¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½øÎó¤¬Äã²¼¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î£³»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥²¡¼¥à¤Î½ªÈ×¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¡ÈÄù¤á¤ë¡É¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¹×¸¥¡£Ä¾¶á¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢57Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤¿¡£¥Õ¥ë¥¢¥à¤Ê¤É¤¬£±·î¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤Ê¤«¡¢¥ê¥Ð