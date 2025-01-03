2024Ç¯3·î¡¢½ÕÆ®¤Î½¸Ãæ²óÅúÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿Ï«»È¸ò¾Ä¤Î²óÅú¾õ¶·¡áÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î¶âÂ°Ï«¶¨»öÌ³½ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Ï2Æü¡¢¼çÍ×114¼Ò¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£2025Ç¯½ÕÆ®¤ÇÄÂ¾å¤²¤ò¡Ö¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï21¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¸þ¤­¤Ë¸¡Æ¤¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î46¡ó¤¬ÄÂ¾å¤²¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹âÆ­¤¬½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥¢¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÄÂ¾å¤²¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê´ë¶È¤Î