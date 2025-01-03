¡Ö´ð´´·Ï¥·¥¹¥Æ¥àºÆ¹½ÃÛ¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²¼¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§metamorworks¡¿PIXTA¡Ë¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼¡¢KPMG FAS¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö40Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¡×¤òÍ­¤·¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎDX»Ù±ç¡×¤òÂ¿¤¯¤Æ¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÌîÎ´»Ê»á¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÂçÌî»á¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤äÂç¼ê¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¸½¾õ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éDX¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¼ºÇÔ¡¢DX¤Î¾­ÍèÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö2025Ç¯ÅÙ