¤ªÀµ·î¤¬²á¤®¤ÆËèÇ¯Çº¤à¤Î¤¬¡¢¶ÀÌß¤äÍ¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤Î¿©¤ÙÊý¡£¤Ä¤¤¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä´Ì£ÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥­¥ó¥°¾úÂ¤¤¬¶µ¤¨¤ë¤ªÌß¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Ã¤¿¤«¥á¥Ë¥å¡¼¤âÌ¥ÎÏÅª¡ª¤½¤Î¤Û¤«¤Î¤ªÌß¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¢£¿·ÄêÈÖ¥¢¥ì¥ó¥¸º£²ó¥­¥ó¥°¾úÂ¤¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤ªÌß¤Î¿·ÄêÈÖ¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¡£¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥ß¥ë¥¯¤â¤Á¤Î¤É¤é¾Æ¤­¡×¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿¤ªÌß