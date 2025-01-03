¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥¯¥í¥¨¡¦¥â¥ì¥Ã¥Ä¡Ê27¡Ë¤¬2Æü¡¢Æ±À­¤ÎÎø¿Í¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤Èº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇ¤â¹¬¤»¤Ê¿·Ç¯¡£º£Ç¯¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¿Í¡¹¡¢¾ì½ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î°¦¡£³§ÍÍ¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ê¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢º§Ìó»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤Æ¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä°¦¸¤¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢´é¤ò¤Ä¤±¤ë»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼Ì