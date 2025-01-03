¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÈÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¿ô¡¹¡Ê18Ëç¡Ë°¤Éô¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡¢¡¢¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡£¿åÃå¤Î¾å¤«¤é¥¿¥¤¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¥¹¥´¥¤¡×