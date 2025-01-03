¥¯¥ë¥Þ¤ÎÅðÆñ¤ä¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂç¤­¤¯¿ô»ú¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤Ï²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤Î·¹¸þ¡£ÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤¦¤Î¤Ï¹âµé¼Ö¤¬Â¿¤¯¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¼ê¸ý¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅðÆñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Âð¤«¤é¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄ«µ¯¤­¤¿¤é°¦¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÅðÆñÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÅðÆñ·ï¿ô¤Ï2003Ç¯¤Ë¤Ï6Ëü4000·ïÄ¶¤Ç¤·