＜sippoストーリー＞ハンナ／女の子／エキゾチックショートヘア／８カ月普段の呼び名：ハンナちゃん飼い主さんのニックネーム：ガネ子■名前の由来はなんですか？おめめが青いので洋風な名前を２週間くらい考え、マチルダとハンナの２択から選びました（笑）■出会ったきっかけはなんですか？先住のワンちゃんと猫ちゃんはペットショップの売れ残りの子たちで、お迎えの時はかなり成長していました。赤ちゃんから育ててみたいなぁ
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