NY株式2日（NY時間13:01）（日本時間03:01） ダウ平均42270.98（-273.24-0.64%） ナスダック19158.89（-151.90-0.79%） CME日経平均先物39365（大証終比：-865-2.17%） 欧州株式2日終値 英FT100 8260.09（+87.07+1.07%） 独DAX 20024.66（+115.52+0.58%） 仏CAC40 7393.76（+13.02+0.18%） 米国債利回り 2年債 4.250（+0.008） 10年債 4.577（+0.008） 30年債 4.796（