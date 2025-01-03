NY株式2日（NY時間11:11）（日本時間01:11） ダウ平均42474.76（-69.46-0.16%） ナスダック19315.44（+4.65+0.02%） CME日経平均先物39570（大証終比：-660-1.65%） 欧州株式2日GMT16:11 英FT100 8265.34（+92.32+1.13%） 独DAX 19966.91（+57.77+0.29%） 仏CAC40 7391.11（+10.37+0.14%） 米国債利回り 2年債 4.246（+0.004） 10年債 4.565（-0.004） 30年債 4.783（
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