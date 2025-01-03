［２日ロイター］ - 米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは２日、２０２４年の世界販売台数が前年比１．１％減の１７９万台になったと発表した。年間販売台数が前年割れとなるのは初めて。ＬＳＥＧのまとめたアナリスト１９人の予想である１８０万６０００台も下回った。中国ＥＶ大手の比亜迪（ＢＹＤ）との競争激化や、欧州でのＥＶ購入向け補助金打ち切りなどに圧迫された。販売促進策も需要押し上げには至らなかったもよう。モル