日本時間１時００分に米週間石油在庫統計（12/21 - 12/27）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（12/21 - 12/27）01:00 予想N/A前回-423.7万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回163.0万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回-169.4万バレル（留出油在庫・前週比)