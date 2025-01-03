中国・武漢市で年越しライトアップ数十万人が共に新年祝う【新華社武漢1月2日】中国湖北省武漢市では大みそかの夜、ランドマークとして親しまれているいくつもの建物がライトアップされ、数十万人の市民が街に繰り出して新年の到来を祝った。照明設備の支障ない稼働とイベントの円滑な進行を確保するため、現地の電力供給部門は巡回点検保守チームを組み、複数の主要道路に設置された千以上の街灯と電線を点検した。（記者/熊&