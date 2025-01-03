歌舞伎俳優の中村隼人が主演するＮＨＫＢＳ時代劇「大富豪同心」が歌舞伎化され、２日に東京・歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」（２６日千秋楽）で初日を迎えた。上演が発表されて以来、心待ちにしていたが、見事に期待に応える満足度だった。隼人が豪商の孫で、はんなりとした主人公・八巻卯之吉と、将軍の弟で卯之吉と顔が瓜二つの幸千代の２役を演じる。スポーツ報知のインタビューでは「殺伐とした物語じゃなく、癒やされる