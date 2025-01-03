ハンガリーの女子体操選手として活躍し、世界最高齢の五輪金メダリストだったケレティ・アグネシュさんが2日、103歳で死去した。ロイター通信などが報じた。1921年にユダヤ系家庭に生まれ、ナチス・ドイツによる迫害から生き延びた後、52年ヘルシンキ、56年メルボルンの両五輪で金5個を含む10個のメダルを獲得した。