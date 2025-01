バンテリンドーム ナゴヤを皮切りにこの冬、全国6都市10公演で46万人を動員する『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺』を開催中のHey! Say! JUMP。11枚目のアルバム『H⁺』と定番曲を織り交ぜたステージから12月29日(日)に行われた東京ドーム公演の模様をお届けします。いつだって遊園地を訪れたときのワクワク感が感じられるHey! Say! JUMPのライブ。ステージを覆い隠していた白い幕がバサリと落ちると、廃墟の