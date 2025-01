ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』が、1月13日(22:00〜)にスタートする。『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』○希空「温かく見守って頂けたら嬉しい」『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に参加するのは、はるな(高校3年生/山口県)、じゅり(高校3年生/愛知県出身)、たくや(高校3年生/宮崎県出身)ら、過去に『今日、好きになりました。』シリー