¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò¼õ¤±¡¢J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDFÆàÎÉÎµ¼ù¡Ê31¡Ë¤¬±þ¤¸¤¿Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²ó¡£º¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÄ¹´ü´ÖÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°­¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¹Í¤¨Êý¤È¤«¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆàÎÉ¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¼«¤é¼ê¤¬¤±¤ëÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¡ÖROOTPROJECT¡×¡Ê¥ë¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë¢¡¢¡¢¡