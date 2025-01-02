蘇台高速道路、蘇州市七都鎮−桃源鎮区間が開通中国江蘇省2024年12月31日、車両の通行が始まった蘇台高速道路七都鎮−桃源鎮区間。（ドローンから、蘇州＝新華社記者/季春鵬）【新華社蘇州1月2日】中国江蘇省の重点プロジェクト、蘇台高速道路（江蘇省蘇州市−浙江省台州市）の蘇州市呉江区七都鎮−桃源鎮区間が2024年12月31日、開通した。同区間は蘇州交通投資集団交通建設が建設・管理を担当し、交通インフラ建設大手の中国