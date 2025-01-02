熊本市電が脱線し、一部区間での運休が続いています。 【写真を見る】一部区間で運休の熊本市電脱線区間の工事始まる きょう（2日）脱線した区間の工事が始まりました。 おととい（12月31日）熊本城・市役所前電停付近で熊本市電が脱線しました。脱線の影響で水道町電停から辛島町電停の区間で運休が続いています。現在、熊本市電は運休区間を除いて折り返し運行をしています。熊本市交通局によりますと脱線した区間では、レ&