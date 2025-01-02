テレビアニメ『【推しの子】』と西日本鉄道がコラボレーションしたバスツアー『【推しの子】まるっとハイライトin高千穂』を、1月17日から3月24日まで実施される。【動画】二宮和也、【推しの子】カミキヒカル役「恐怖だった」徹底した情報管理告白同バスツアーは、西日本鉄道の新規事業創出プログラム『X-Dream（クロスドリーム）』にて誕生した「推し活プロジェクト」によるもの。ファンと推しの新たな交流の場として、声