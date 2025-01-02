新春恒例の第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（東京・大手町〜神奈川・芦ノ湖の全10区間217・1キロ）は2日に往路107・5キロ、3日に復路109・6キロが行われる。前評判通りに2年連続8度目の総合優勝を目指す青学大、前回2位の駒大、学生駅伝3冠を狙う国学院大が激しい先頭争いを繰り広げるのか、それとも“3強”の一角を崩すダークホースが現れるのか。駅伝・マラソン解説でおなじみの金哲彦氏（60）が分析した。区間エントリー