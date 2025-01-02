居酒屋から本格中国料理、高級食材ブッフェダイニングなど、9ブランドを展開するFANG DREAM COMPANY代表取締役の孫芳氏。2002年に留学のため来日し、2013年に起業。20代前半で飲食の世界に飛び込んだ（撮影：今井康一）メインテーブルに山と盛られた、タラバ蟹、ズワイ蟹、棘ズワイ、アワビにサザエ、ハマグリ。マグロ、サーモン、ぶり、たこ、甘エビなどのお造り。焼肉用の比内地鶏、馬肉に江戸前寿司、北京ダックや海老のチリソ