中国の発電大手、中国長江三峡集団が12月30日に発表したところによると、世界最大規模の1万トン級純電動式輸送船の建造が湖北省宜昌市で始まりました。 この純電動式輸送船は全長129．9メートル、型幅22メートル、型深さ7．7メートル、計画満載喫水6．5メートル、最大積載量1万3740トンです。同船は12個のリチウム電池ボックス型電源を搭載し、総電力容量は2万4000キロワット時です。それぞれの電源はコンテナのような外観で、船舶