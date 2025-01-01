中国科学技術大学のニコラオス・フレリス（Nikolaos Freris）特任教授のチームとその協力者である魏熹特任副研究員はこのほど、ソフトロボティクス分野で重要な進展を達成した。中国新聞網が伝えた。自然界の多様な生物の柔軟な肢体（例えば象の鼻、タコの触手、海馬、カメレオンの尻尾）の形態と動きの体系的な観察及び数学モデルの抽象化に基づき、異なるスケール（長さはセンチメートルからメートルまで）と材質のスパイラルロ