AIの発展によって社会が大きく変わることが予想されますが、AIの影響は社会レベルにとどまらず、生命体としての人間の進化にも影響を及ぼす可能性があります。そこでオーストラリアのニューサウスウェールズ大学の進化生物学者であるロバート・ブルックス氏が、「AIが人間の進化をどのように変えるのか?」について解説しています。Smaller brains? Fewer friends? An evolutionary biologist asks how AI will change humanity’s