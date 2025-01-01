中国の国産旅客機「Ｃ９１９」、上海−香港間で定期運航開始1日、上海虹橋空港を離陸する中国東方航空上海−香港線のC919。（上海＝新華社配信）【新華社上海1月1日】中国東方航空は1日、国産大型旅客機C919を上海虹橋−香港の定期路線に投入した。C919が地区路線（中国本土と香港・マカオ・台湾間の路線）で定期運航するのは初めて。第1便は乗客157人を乗せ、午前8時21分に上海虹橋空港を出発した。中国の国産旅客機「Ｃ９１